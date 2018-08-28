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Россия перебросила на Донбассе новейшее вооружение: в ВСУ рассказали зачем

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Россия перебрасывает на Донбасс новое вооружение
Россия перебрасывает на Донбасс новое вооружение / Фото из открытых источников

Российская Федерация перебросила на территорию украинского Донбасса много новейшего оружия и техники якобы для учений. Однако это может вылиться в возможное наступление оккупантов на позиции ВСУ на фронте.

Об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в интервью "Обозревателю".

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По его словам, украинские военные должны быть готовы отбивать наступление российских оккупационных войск, ведь ситуация может неожиданно измениться.

Как нам сообщают, это – для проведения учений. Да и на наступление это не похоже. Но все равно нам нужно готовиться – потому что под видом этих учений враг может занимать выгодные для возможного наступления позиции. Чем больше они сюда техники пришлют, тем больше мы ее сожжем,
– отметил "Штирлиц".

Кроме того, он заверил, что Россия в условиях гибридной войны может принимать неадекватные решения, однако Вооруженные силы Украины готовы дать достойный ответ на возможное обострение ситуации.

Также военный подчеркнул, что Кремль продолжает использовать Донбасс как полигон для испытания новых видов вооружений и боеприпасов.

"Причем доказательств этому – тысячи. Последнее – испытания новой реактивной системы, реактивного снаряда, которого у нас нет на вооружении", – рассказал Штефан.

Напомним, накануне журналист Роман Цимбалюк рассказал, что российские оккупационные войска не уйдут с украинского Донбасса, где продолжается война, ведь это будет воспринято как слабость президента России Владимира Путина.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Оружие Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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