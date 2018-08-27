В ОБСЕ озвучили доказательство присутствия России на Донбассе

Блокирование Россией мониторинга наблюдателей ОБСЕ российско-украинской границы на Донбассе, воспринимается как доказательство ее присутствия на Востоке Украины.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, передает "Укринформ".

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Блокировка осуществления контроля на границе однозначно воспринимается (странами-членами ОБСЕ – "24") не только в качестве доказательства (военного присутствия России на Донбассе – "24"), но и как нежелание Российской Федерации двигаться к урегулированию конфликта,

– сказал Прокопчук.

Кроме того, дипломат напомнил, что базовые Минские соглашения от 2014 года содержали отдельный пункт №4 о введении постоянного мониторинга со стороны ОБСЕ на государственной границе между Украиной и Россией, а также создании зон безопасности в прилегающих к границе районах.

"До сих пор он остается невыполненным. Поэтому речь идет не просто о понимании (роли России – "24"), которое существует среди делегаций (ОБСЕ – "​​24"), но и о понимании того, что это является частью договоренностей, достигнутых с РФ, выполнение которых должно приводить к урегулированию на Донбассе", – подчеркнул он.

Также Прокопчук добавил, что с 2014 года Украина сталкивается с постоянным сопротивлением со стороны России в выполнении этого пункта Минских соглашений.

Напомним, ранее Игорь Прокопчук заявлял, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не нуждается в миротворческом контингенте ООН для своей защиты на территории Донбасса, как это пытается навязать Российская Федерация.