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Почему Путин не уйдет с Донбасса: назвали причину

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Россия не уйдет с Донбасса, ведь это воспримут как слабость Путина
Россия не уйдет с Донбасса, ведь это воспримут как слабость Путина / Фото из открытых источников

Российские оккупационные войска не уйдут с украинского Донбасса, где продолжается война, ведь это будет воспринято как слабость президента России Владимира Путина.

Об этом рассказал журналист, собкор УНИАН в России Роман Цимбалюк в интервью "Фактам".

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Донбасс за четыре года превратился в выжженную территорию: там закрывают заводы, шахты затапливают, с экологией беда, уровень жизни – хуже некуда, потому что народ оттуда бежит и в Россию, и в Украину. Но даже если там все сравняют с землей, оккупанты все равно не уйдут. Ведь это будет воспринято как "слабость Путина",
– подчеркнул Цимбалюк.

Кроме того, по его словам, Россия не допустит введения миротворческих сил ООН на оккупированные территории Востока Украины.

"Мой прогноз: никаких миротворцев не будет, если не произойдет каких-либо потрясений в России – экономических или еще каких-нибудь. Но в среднесрочной перспективе таких предпосылок нет", – добавил журналист.

Также Цимбалюк подчеркнул, что в России давно знают и понимают, что Украина и ее союзники не согласятся на формат Кремля, по которому миротворцы на Донбассе должны присутствовать только вдоль линии разграничения.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение миротворческой миссии ООН на территорию Донбасса не происходит из-за блокировки этого вопроса Россией, несмотря на то, что она является одним из подписантов Будапештского меморандума и выступала гарантом безопасности Украины. Поэтому, по словам главы государства, Россия должна объяснить всему миру, почему она против.

Что такое миротворческая миссия?
Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Владимир Путин Война на Донбассе Миротворческий контингент Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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