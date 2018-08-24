Что остановит агрессию России: заявление Порошенко

Объединенная позиция цивилизованного мира с лидерством Соединенных Штатов Америки сможет остановить агрессию Российской Федерации, которую она демонстрирует в Украине и других государствах.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в начале встречи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

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Москву не остановят футбольные чемпионаты, не остановят свадебные танцы, не остановят подарки газовых потоков, а остановит объединенная мощная позиция цивилизованного мира с глобальным лидерством наших партнеров из США,

– подчеркнул глава государства.

Кроме того, украинский президент поблагодарил Болтона за санкции, которые ввели США против Кремля, и за Крымскую декларацию. В то же время, по его словам, введенные против РФ ограничения, не является для нее наказанием.

"Мы благодарны США за санкции. Они являются мотивацией для России вернуться в цивилизованное общество, убрать свои войска из Крыма и Донбасса, не применять химическое оружие против других государств, осуществлять цивилизованную внешнюю политику, чтить и уважать международное право. Подчеркиваю, эти санкции являются эффективными! Они заставляют Москву платить большую цену за грубое нарушение международного права, которое оно осуществляет в последние четыре с половиной года", – подчеркнул он.

Также, глава государства расценил визит Болтона в Киев в День Независимости Украины, как поддержку курса государства со стороны США.

Ми вдячні США за санкції. Вони є мотивацією для Росії повернутися у цивілізоване суспільство. Наголошую, ці санкції є ефективними! Санкції заставляють Москву платити велику ціну за брутальне порушення міжнародного права, яке вона здійснює. — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 августа 2018 г.

Напомним, ранее 24 Канал сообщал, что советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон приехал на парад ко Дню Независимости в Киеве.