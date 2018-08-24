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Что остановит агрессию России: заявление Порошенко

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Агрессию России может остановить позиция США и цивилизованного мира
Агрессию России может остановить позиция США и цивилизованного мира / Фото из открытых источников

Объединенная позиция цивилизованного мира с лидерством Соединенных Штатов Америки сможет остановить агрессию Российской Федерации, которую она демонстрирует в Украине и других государствах.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в начале встречи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

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Москву не остановят футбольные чемпионаты, не остановят свадебные танцы, не остановят подарки газовых потоков, а остановит объединенная мощная позиция цивилизованного мира с глобальным лидерством наших партнеров из США,
– подчеркнул глава государства.

Кроме того, украинский президент поблагодарил Болтона за санкции, которые ввели США против Кремля, и за Крымскую декларацию. В то же время, по его словам, введенные против РФ ограничения, не является для нее наказанием.

"Мы благодарны США за санкции. Они являются мотивацией для России вернуться в цивилизованное общество, убрать свои войска из Крыма и Донбасса, не применять химическое оружие против других государств, осуществлять цивилизованную внешнюю политику, чтить и уважать международное право. Подчеркиваю, эти санкции являются эффективными! Они заставляют Москву платить большую цену за грубое нарушение международного права, которое оно осуществляет в последние четыре с половиной года", – подчеркнул он.

Также, глава государства расценил визит Болтона в Киев в День Независимости Украины, как поддержку курса государства со стороны США.

Напомним, ранее 24 Канал сообщал, что советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон приехал на парад ко Дню Независимости в Киеве.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Война на Донбассе Новости США Новости России Петр Порошенко Украина – Россия Санкции
Источник: 24 Канал
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