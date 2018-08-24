Що зупинить агресію Росії: заява Порошенка
Об'єднана позиція цивілізованого світу з лідерством Сполучених Штатів Америки зможе зупинити агресію Російської Федерації, яку вона демонструє в Україні, та інших державах.
Про це заявив Президент України Петро Порошенко на початку зустрічі з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном.
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Москву не зупинять футбольні чемпіонати, не зупинять весільні танці, не зупинять подарунки газових потоків, а зупинить об'єднана потужна позиція цивілізованого світу з глобальним лідерством наших партнерів зі США,
– наголосив глава держави.
Окрім того, український президент подякував Болтону за санкції, які ввели США проти Кремля, і за Кримську декларацію. Водночас, за його словами, введені проти РФ обмеження, не є для неї покаранням.
"Ми вдячні США за санкції. Вони є мотивацією для Росії повернутися у цивілізоване суспільство, прибрати свої війська з Криму та Донбасу, не застосовувати хімічну зброю проти інших держав, здійснювати цивілізовану зовнішню політику, шанувати і поважати міжнародне право. Наголошую, ці санкції є ефективними! Вони заставляють Москву платити велику ціну за брутальне порушення міжнародного права, яке вона здійснює останні чотири з половиною роки", – наголосив він.
Також, глава держави також розцінив візит Болтона в Київ у День Незалежності України, як підтримку курсу держави з боку США.
Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв, що радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон приїхав на парад до Дня Незалежності у Києві.
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