Чёткая европейская стратегия и никакого шантажа со стороны РФ: Порошенко про ориентиры Украины
Во время военного парада на День Независимости в центре Киева Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сближение с Евросоюзом и укрепление экономической независимости Украины не позволит Российской Федерации ее шантажировать.
Во время своего выступления перед парадом, который прошел по Крещатику, сделал мощный призыв к Украинской и озвучил главные приоритеты Украины.
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Четкая европейская стратегия дала нам возможность компенсировать те огромные потери, которые мы понесли в результате политически мотивированного закрытия Россией и своего рынка, и транзита в третьи страны украинских товаров. Россия больше не сможет нас шантажировать, потому что мы укрепили нашу экономическую независимость,
– сказал Порошенко.
Он выразил свое убеждение, что Украина неизбежно становится частью европейского пространства, которое укрепляет её политическую независимость.
Президент напомнил, что в канун 27-й годовщины Независимости прошло тысячу дней, как Украина перестала покупать российский газ.
"С осени 2016 года, вчера как раз было уже 1000 дней, как мы не покупаем газ у России. Украинский "Нафтогаз" блестяще обыграл "Газпром" в Стокгольмском арбитраже, принеся в государственную казну 4,6 миллиарда долларов. Так мы добиваемся нашей экономической независимости", – подчеркнул Порошенко.
В своей торжественной речи Порошенко также вспомнил о создании Единой украинской поместной церкви. Перед парадом ко Дню Независимости Порошенко вместе с семьей и первыми лицами государства молился за Украину в Софийском соборе.
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