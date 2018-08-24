15:01
26 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
30°C 14°C
  • понедельник
    32°C 17°C
  • вторник
    29°C 16°C
  • среда
    22°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"
Вєсті Кремля
19:06, 25 августа
Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже
Вєсті.UA
17:28, 25 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Чёткая европейская стратегия и никакого шантажа со стороны РФ: Порошенко про ориентиры Украины

270 Читати новину українською
Петр Порошенко на параде ко Дню Независимости Украины
Петр Порошенко на параде ко Дню Независимости Украины / Twitter

Во время военного парада на День Независимости в центре Киева Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сближение с Евросоюзом и укрепление экономической независимости Украины не позволит Российской Федерации ее шантажировать.

Во время своего выступления перед парадом, который прошел по Крещатику, сделал мощный призыв к Украинской и озвучил главные приоритеты Украины.

Читайте также: Мы разрываем все узы с Россией, – Порошенко озвучил мощный призыв к украинцам

Четкая европейская стратегия дала нам возможность компенсировать те огромные потери, которые мы понесли в результате политически мотивированного закрытия Россией и своего рынка, и транзита в третьи страны украинских товаров. Россия больше не сможет нас шантажировать, потому что мы укрепили нашу экономическую независимость,
– сказал Порошенко.

Он выразил свое убеждение, что Украина неизбежно становится частью европейского пространства, которое укрепляет её политическую независимость.

Президент напомнил, что в канун 27-й годовщины Независимости прошло тысячу дней, как Украина перестала покупать российский газ.

"С осени 2016 года, вчера как раз было уже 1000 дней, как мы не покупаем газ у России. Украинский "Нафтогаз" блестяще обыграл "Газпром" в Стокгольмском арбитраже, принеся в государственную казну 4,6 миллиарда долларов. Так мы добиваемся нашей экономической независимости", – подчеркнул Порошенко.

В своей торжественной речи Порошенко также вспомнил о создании Единой украинской поместной церкви. Перед парадом ко Дню Независимости Порошенко вместе с семьей и первыми лицами государства молился за Украину в Софийском соборе.

Редакция 24 канала присоединяется к поздравлениям. Мира и согласия!

Теги: Новости Украины Новости политики День Независимости Петр Порошенко Украина – Россия Евросоюз Газовый конфликт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 24 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
сегодня, 14:00 Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
Тетяна Мартинюк
Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
сегодня, 13:11 Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
Наталя Сколоздра
Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
сегодня, 13:00 Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
Олександра Дрік
Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
сегодня, 12:02 Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
Катерина Одарченко
У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
сегодня, 08:15 У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
Ольга Черненко
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Ракетные комплексы "Корсар" и "Стугна-П" прошли успешное испытание: фото
 28 февраля , 16:11
Взрыв в харьковском пабе "Стена" (Фото)
 9 ноября 2014 , 23:30
"Волынь" не удержала победу в матче против "Карпат"
 2 октября 2016 , 16:02
Гройсман заверил Чеферина, что Украина максимально качественно подготовится к финалу ЛЧ-2018
 11 ноября 2016 , 19:51
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук