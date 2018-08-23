Украина 1000 дней не закупает газ у России

В четверг, 23 августа, Украина не закупала газ напрямую у России в течение 1000 дней.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаз-Украина".

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"1000 дней назад, 25 ноября 2015 года, в Украину зашли последние кубометры газа, закупленные нами у Газпрома. После этого конкурировать с западными поставщиками "Газпром" не смог (или не захотел, потому что котики не для логики, а для красоты)", – говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" отметили, что транзит в Европу через Украину не замедлялся. Кроме того, зимы последующих лет украинцы пережили, не закупая газ напрямую у "Газпрома".

Нам рассказывали, что ну ок, одну зиму вы пролезли, но, если летом не закупите у Газпрома, то следующей зимы точно не хватит. Хватило. На третий год уже никто не спрашивал,

– указано в сообщении.

В компании также добавили, что максимальная проблема, которую "Газпром" смог создать для Украины, спалив – это 48 напряженных часов в самые сильные морозы.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен уплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.



7 июня "Газпром" обжаловал решение арбитражного суда, а 13 июня Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил это ходатайство и принял приказ о приостановлении выполнения решения Стокгольмского арбитража.



Однако уже 18 июня "Нафтогаз" подал апелляцию в суд Швеции, который издал приказ о приостановлении процедуры исполнения решения арбитража по ходатайству "Газпрома".