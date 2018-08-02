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"Газпром" нарастил транзит газа через Украину

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"Газпром"
"Газпром" / Фото из открытых источников

Транзит газа через газотранспортную систему Украины в июле 2018 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом сообщила пресс-служба Укртрансгаза, передает "Интерфакс-Украина".

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Отмечается, что рост транзита произошел во время двухнедельной остановки на ремонт Северного потока (Nord Stream). Таким образом, среднесуточные объемы транзита газа из РФ в европейские страны через украинскую ГТС увеличились на 20%.

"По итогам июля транзит газа через территорию Украины возрос на 950 миллионов кубометров или на 13% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года", – говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля полностью остановился газопровод "Северный поток", который пролегает по дну Балтийского моря из России в Германию, на планово-предупредительный ремонт.

Теги: Новости Украины Энергетика Газпром
Источник: 24 Канал
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