"Газпром" нарастил транзит газа через Украину

Транзит газа через газотранспортную систему Украины в июле 2018 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом сообщила пресс-служба Укртрансгаза, передает "Интерфакс-Украина".

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Отмечается, что рост транзита произошел во время двухнедельной остановки на ремонт Северного потока (Nord Stream). Таким образом, среднесуточные объемы транзита газа из РФ в европейские страны через украинскую ГТС увеличились на 20%.

"По итогам июля транзит газа через территорию Украины возрос на 950 миллионов кубометров или на 13% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года", – говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля полностью остановился газопровод "Северный поток", который пролегает по дну Балтийского моря из России в Германию, на планово-предупредительный ремонт.