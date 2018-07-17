"Северный поток" полностью остановился

Газопровод "Северный поток", который пролегает по дну Балтийского моря из России в Германию, 17 июля полностью остановился на планово-предупредительный ремонт.

Как информирует "Интерфакс" со ссылкой на европейских газотранспортных операторов, работы запланированы до конца месяца.

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Профилактические работы на объекте должны длиться до утра 31 июля. За это время планируют провести работы по техобслуживанию механических узлов оборудования и проверке систем автоматизации для обеспечения надежной работы обеих ниток газопровода в течение года.

В России признают, что после остановки "Северного потока" резко увеличилась загруженность украинской газотранспортной системы, по которой происходит транзит газа в ЕС.

Примечательно, что остановка "Северного потока" совпала по времени с трехсторонними газовыми переговорами между Россией, Украиной и Еврокомиссией, которые должны состояться 17 июля в Берлине.

16 июля во время встречи в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин заявил, что даже со строительством "Северного потока-2" готов продолжить транзит газа через Украину.