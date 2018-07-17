"Північний потік" повністю зупинився

Газопровід "Північний потік", який пролягає дном Балтійського моря з Росії до Німеччини, 17 липня повністю зупинився на планово-попереджувальний ремонт.

Як інформує "Интерфакс" з посиланням на європейських газотранспортних операторів, роботи заплановані до кінця місяця.

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Профілактичні роботи на об'єкті мають тривати до ранку 31 липня. За цей час планують проведені роботи з техобслуговування механічних вузлів устаткування і перевірки систем автоматизації для забезпечення надійної роботи обох ниток газопроводу впродовж року.

У Росії визнають що після зупинки "Північного потоку", різко збільшилась завантаженість української газотранспортної системи, якою відбувається транзит газу до ЄС.

Примітно, що зупинка "Північного потоку" збіглася у часі з тристоронніми газовими переговорами між Росією, Україною та Єврокомісією, які мають відбутись 17 липня у Берліні.

16 липня під час зустріч у Гельсінкі з президентом США Дональдом Трампом Президент РФ Володимир Путін заявив, що навіть з будівництвом "Північного потоку-2" готовий продовжити транзит газу через Україну.