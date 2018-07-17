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"Нафтогаз" знайшов вихід, як зробити Україну привабливішою, за "Північний потік-2"

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Транспортування газу
Транспортування газу / dsnews.ua

Група компаній "Нафтогаз" розробила низку пропозицій тарифному регулятору щодо зменшення тарифу на транзит газу територією України. Згідно з цією методологією, вартість транзиту може зменшитись у 2,3 рази.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу". 

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"Запропоновані зміни мають на меті приведення положень чинної методики у повну відповідність з вимогами Регламенту Європейської Комісії № 2017/460 про затвердження Мережевого кодексу щодо гармонізованих тарифів із транспортування газу, що був прийнятий в березні 2017 року", – йдеться у повідомлені. 

Згідно з пропозицією "Нафтогазу", новий тариф на транспортування газу до ЄС складе 2,17 доларів за транспортування тисячі кубометрів газу на 100 кілометрів.

Цей рівень тарифу є на 20% меншим за ставку плати за транзит за існуючим контрактом з Газпромом, а також в 2,3 рази меншим за середню вартість транзиту за чинними регульованими тарифами, встановленими НКРЕКП в грудні 2015 року,
– повідомляють в Нафтогазі.

За словами компанії, нові тарифи на транзит газу будуть нижчими, за вартість його транспортування «Північним потоком-2», що підтвердить економічну необґрунтованість побудови російського газопроводу.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром"доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

7 червня "Газпром" оскаржив арбітражне рішення, а 13 червня Апеляційний суд округу Свеа задовольнив це клопотання і схвалив наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Проте вже 18 червня "Нафтогаз" подав апеляцію до суду Швеції, який видав наказ про призупинення процедури виконання рішення арбітражу за клопотанням "Газпрому".

Теги: Новини України Новини політики Газпром Газовий конфлікт Нафтогаз
Джерело: 24 Канал
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