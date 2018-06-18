"Нафтогаз" подав апеляцію для виконання "Газпромом" рішення Стокгольмського арбітражу

НАК "Нафтогаз України" звернулась до Апеляційного суду Швеції, який видав наказ про призупинення процедури виконання рішення Стокгольмського арбітражу за клопотанням ПАТ "Газпром" (РФ).

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Нагадаємо, 13 червня Апеляційний суд округу Свеа задовольнив клопотання ПАТ "Газпром" і схвалив наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" у межах контракту на транзит газу.

Сьогодні ми зробили подання до Апеляційного суду Швеції, який розглядає оскарження рішення арбітражу. На відміну від арбітражу, правила якого забороняють публічність, подання до Апеляційного суду, як правило, є публічними. Тому всі охочі можуть його прочитати – там є багато чого цікавого!,

– зазначив комерційний директор "Нафтогазу".

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Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.



У "Газпромі" висловили незгоду з рішенням арбітражу Стокгольма. Крім того, 20 квітня стало відомо, що "Газпром" подав до Стокгольмського арбітражу документи для розірвання контрактів з "Нафтогаз України" щодо поставки та транзиту газу.



А 7 червня "Газпром" оскаржив арбітражне рішення по транзитному контракту і діях "Нафтогазу" щодо примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу в різних юрисдикціях.