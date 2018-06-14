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Телеканал новин 24 Новини Новини України

"Газпром" через суд домігся призупинення виконання Стокгольмського арбітражу

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"Газпром" призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу
"Газпром" призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу / Фото з вільних джерел

Апеляційний суд округу Свеа задовольнив клопотання ПАТ "Газпром" і виніс наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" в рамках контракту на транзит газу.

Про це повідомив Газпром на своїй сторінці в Twitter.

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"Апеляційний суд погодився, що є достатні підстави для призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Винесення наказу позбавляє НАК "Нафтогаз України", в тому числі, підстав для спроб арешту активів "Газпрому" за кордоном. Дана обставина буде використана "Газпромом" при оскарженні дій судових приставів в Швейцарії та Нідерландах", – йдеться в релізі російської компанії.

Відповідно до закону Швеції "Про арбітраж" наказ апеляційного суду не може бути оскаржено, підкреслює "Газпром".

У Національній акціонерній компанії "Нафтогаз" України заявили, що рішення суду Свеа про призупинення примусового виконання є тимчасовим і було зроблено без заслуховування Нафтогазу.

Нафтогаз попросить, щоб рішення було скасовано на основі рішучих контр-доказів, і очікує, що його запит буде надано найближчим часом,
– відзначили в компанії.

В українській компанії заявили, що рішення означає, що подальші дії Нафтогазу за процедурою стягнення 2,6 млрд доларів з Газпрому тимчасово припинені.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

У "Газпромі" своєю чергою висловили незгоду з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу. Крім того, 20 квітня стало відомо, що "Газпром" подав до Стокгольмського арбітражу документи для розірвання контрактів з "Нафтогаз України" щодо поставки та транзиту газу.

Теги: Новини України Новини політики Газпром Нафтогаз Газовий конфлікт
Джерело: 24 Канал
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