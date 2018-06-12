Україні пропонують приєднатися до газопроводу в обхід Росії

Президент Азербайджану Ільхам Алієв запропонував Україні приєднатися до проекту Південний газовий коридор.

Про це повідомляє прес-служба президента.

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За словами Порошенка, запуск газопроводу є "подією історичної ваги для Туреччини, Азербайджану, ЄС і для України". Президент назвав цей проект "хорошим прикладом плідного регіонального співробітництва".

Порошенко відзначив важливість газопроводу TANAP. За його словами, газопровід є енергетичною безпекою Азербайджану та Туреччини.

Україна повністю підтримує цей проект. І сьогодні ми погодилися, що будемо щасливі диверсифікувати наші джерела енергії і отримувати з TANAP через Болгарію і Румунію постачання газу,

– додав Порошенко.

Крім того, президент України Петро Порошенко і президент Азербайджану Алієв поговорили про розширення відносин в тристоронньому форматі Україна-Азербайджан-Туреччина.

Що таке TANAP? Трансанатолійський газогін з Азербайджану через Туреччину до Європи. Призначений для транспортування газу другої стадії розробки родовища Шах-Деніз (Азербайджан). Планована потужність газогону в початковій стадії становить 16 мільярдів кубометрів природного газу на рік з подальшим збільшенням до 23 мільярдів на 2023 рік.