Украине предлагают присоединиться к газопроводу в обход России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Украине присоединиться к проекту Южный газовый коридор.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

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По словам Порошенко, запуск газопровода является "событием исторической важности для Турции, Азербайджана, ЕС и для Украины". Президент назвал этот проект хорошим примером плодотворного регионального сотрудничества".

Порошенко отметил важность газопровода TANAP. По его словам, газопровод является энергетической безопасностью Азербайджана и Турции.

Украина полностью поддерживает этот проект. И сегодня мы согласились, что будем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать с TANAP через Болгарию и Румынию поставки газа,

– добавил Порошенко.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко и президент Азербайджана Алиев поговорили о расширении отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция.

Что такое TANAP?

Трансанатолийский газопровод из Азербайджана через Турцию в Европу. Предназначен для транспортировки газа по второй стадии разработки месторождения Шах-Дениз (Азербайджан). Планируемая мощность газопровода в начальной стадии составляет 16 миллиардов кубометров природного газа в год с последующим увеличением до 23 миллиардов в 2023 год.