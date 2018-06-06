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Россия угрожает Украине из-за ареста имущества "Газпрома"

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Газовый конфликт
Газовый конфликт / delo.ua

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что арест имущества “Газпрома” может повлиять на переговоры относительно дальнейшей поставки газа и его транзита через Украину.

Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщает "Интерфакс".

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"Конечно, на наш взгляд, те мероприятия, которые сегодня проводят украинские коллеги по взысканию задолженности, не приводят к положительному разрешению ситуации, связанной с поставками и транзитом газа в Украину. Поэтому мы считаем, что такие действия имеют негативный эффект на дальнейшие партнерские отношения", – отметил министр.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Нафтогаза", российский монополист должен уплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.

В "Газпроме" выразили несогласие с решением арбитража. Кроме того, "Газпром" подал в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с "Нафтогаз Украины" относительно поставки и транзита газа. Швейцарские судебные приставы 30 мая провели опись имущества в офисе компании Nord Stream AG – оператор морского газопровода "Северный поток".

Теги: Новости политики Новости Украины Газпром Нафтогаз Газовый конфликт
Источник: 24 Канал
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