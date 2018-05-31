Швейцария арестовывает имущество "Газпрома" по запросу "Нафтогаза"

Швейцарские судебные приставы 30 мая провели опись имущества в офисе компании Nord Stream AG – оператора морского газопровода "Северный поток".

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственные источники.

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Позже эту информацию подтвердили представители "Газпрома" и Nord Stream AG, передает РБК.

Отмечается, что визит приставов в офис Nord Stream AG в Цуге состоялся в рамках выполнения решения, вынесенного Стокгольмским арбитражем, который разбирал спор между "Газпромом", которому принадлежит 51% в Nord Stream AG, и "Нафтогазом" Украины.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен уплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.



В "Газпроме" в свою очередь выразили несогласие с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" касаемо контракта на транзит газа. Кроме того, 20 апреля стало известно, что "Газпром" подал в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" относительно поставки и транзита газа.