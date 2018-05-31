Швейцарія арештовує майно "Газпрому" за запитом "Нафтогазу"

Швейцарські судові пристави 30 травня провели опис майна в офісі компанії Nord Stream AG – операторі морського газопроводу "Північний потік".

Про це повідомив ТАСС з посиланням на власні джерела.

Читайте також: "Нафтогаз" вирішив роздати 37 мільйонів доларів премій за перемогу у газовому конфлікті

Пізніше цю інформацію підтвердили представники Газпрому і Nord Stream AG, передає РБК.

Зазначається, що візит приставів в офіс Nord Stream AG в Цузі відбувся в рамках виконання рішення, винесеного Стокгольмським арбітражем, що розбирав суперечку між "Газпромом", якому належить 51% в Nord Stream AG, і "Нафтогазом" України.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.



У "Газпромі" своєю чергою висловили незгоду з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу. Крім того, 20 квітня стало відомо, що "Газпром" подав до Стокгольмського арбітражу документи для розірвання контрактів з "Нафтогаз України" щодо поставки та транзиту газу.