10:16
31 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 18°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
  • неділя
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бронзовий Путін. Нездорові політики Росії
Вєсті Кремля
23:46, 30 травня
Вєсті.UA. Реформи від Марковича. Дива Насірова
Вєсті.UA
21:46, 30 травня
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Швейцарія арештовує майно "Газпрому" за запитом "Нафтогазу"

1119 Читать новость на русском
Опис майна в
Опис майна в "Газпромі" / oilreview.kiev.ua

Швейцарські судові пристави 30 травня провели опис майна в офісі компанії Nord Stream AG – операторі морського газопроводу "Північний потік".

Про це повідомив ТАСС з посиланням на власні джерела.

Читайте також: "Нафтогаз" вирішив роздати 37 мільйонів доларів премій за перемогу у газовому конфлікті

Пізніше цю інформацію підтвердили представники Газпрому і Nord Stream AG, передає РБК.

Зазначається, що візит приставів в офіс Nord Stream AG в Цузі відбувся в рамках виконання рішення, винесеного Стокгольмським арбітражем, що розбирав суперечку між "Газпромом", якому належить 51% в Nord Stream AG, і "Нафтогазом" України.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

У "Газпромі" своєю чергою висловили незгоду з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу. Крім того, 20 квітня стало відомо, що "Газпром" подав до Стокгольмського арбітражу документи для розірвання контрактів з "Нафтогаз України" щодо поставки та транзиту газу.

 

Теги: Новини України Новини політики Швейцарія Газпром Нафтогаз Газовий конфлікт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Росія морочить голову: чому Лавров суперечить Путіну?
сьогодні, 10:01 Росія морочить голову: чому Лавров суперечить Путіну?
Наталія Лебідь 616
Единственный человек в мире, которому Путин не смог бы отказать в обмене Сенцова – Трамп
сьогодні, 08:39 Единственный человек в мире, которому Путин не смог бы отказать в обмене Сенцова – Трамп
Блог Соцмережі 1586
Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
30 травня, 15:35 Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
6170
Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы
30 травня, 23:00 Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы
1197
Инсценировка смерти Бабченко показала, что у нас тыла нет
30 травня, 22:00 Инсценировка смерти Бабченко показала, что у нас тыла нет
Володимир Шередега 2499
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук