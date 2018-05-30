"Нафтогаз" вирішив роздати 37 мільйонів доларів премій за перемогу у газовому конфлікті

Близько 37 мільйонів доларів премій виплатить співробітникам "Нафтогаз" у зв'язку з перемогою у Стокгольмському арбітражному суді в спорі з ПАТ "Газпром" щодо транзитного контракту. Таке рішення прийняла Наглядова рада НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

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"Загальний обсяг виплат затверджено на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США), він становитиме 46,3 млн дол. США. З цієї суми буде сплачено податок на доходи фізичних осіб та інші збори на суму понад 9 млн дол. США", – йдеться у повідомленні.

Гроші розподілять між 41 особою, яка "прямо чи опосередковано внесла значний вклад у досягнення цього результату".

"Цей перелік не обмежується топ-менеджментом компанії, а сума премії залежить від особистого вкладу кожного працівника", – додають у прес-службі.

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У компанії очікують, що в травні цього року буде виплачено першу частину премій на суму 20,7 мільйона, решта буде виплачуватись протягом 3 років "виключно за умови успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу".

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.



У "Газпромі" своєю чергою висловили незгоду з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу. Крім того, 20 квітня стало відомо, що "Газпром" подав до Стокгольмського арбітражу документи для розірвання контрактів з "Нафтогаз України" щодо поставки та транзиту газу.