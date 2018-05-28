Спір "Газпрому" та "Нафтогазу": у Росії знайшли підстави для скасування рішення арбітражу

Російська компанія "Газпром" направила до апеляційного суду округу Свеа у Швеції заяву з вимогою повністю скасувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з "Нафтогазом" за транзитним контрактом. У російській компанії запідозрили підміну судді під час розгляду цієї справи.

Відповідне повідомлення газового холдингу поширили російські інформаційні агенції.

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"Додаткове вивчення тексту рішення із залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста показало, що значну частина арбітражного рішення написано не арбітрами, а іншою особою. Очевидно, що ніхто не має права підміняти арбітрів", – зазначають представники російського монополіста.

Водночас у компанії наголошують, що безпосереднє винесення рішення арбітрами має надзвичайно високе значення для сторін спору, і втручання сторонніх людей у процес його винесення є грубим порушенням арбітражної угоди.

Висновок експерта-лінгвіста про авторство арбітражного рішення щодо транзиту є новим доказом серйозних порушень шведського права та арбітражного регламенту Торговельної палати Стокгольма під час розгляду цієї справи, що дає підстави для повного скасування підсумкового рішення,

– підсумували у "Газпромі".

Як розповів аналітик Олександр Захаров у коментарі РБК, подібна заява "Газпрому" заслуговує на увагу апеляційної інстанції, але все залежить від того, чи прийме апеляційна інстанція ці докази "Газпрому" як підставу для скасування рішення арбітражу.

"Враховуючи ту вагу, яку має Стокгольмський арбітраж і судова система Швеції, цей доказ може бути цікавим суду апеляційної інстанції для розгляду та винесення рішення. Згідно із законом, апеляційний суд може скасувати рішення арбітражу, якщо є обмежена кількість підстав для скасування", – підкреслив юрист.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.



У "Газпромі" своєю чергою висловили незгоду з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу. Крім того, 20 квітня стало відомо, що "Газпром" подав до Стокгольмського арбітражу документи для розірвання контрактів з "Нафтогаз України" щодо поставки та транзиту газу.