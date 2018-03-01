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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У "Газпромі" відреагували на рішення про виплату 4,63 мільярда доларів "Нафтогазу"

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"Газпром" буде судитися

"Газпром" не згоден з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу та "буде захищати свої права всіма законними способами".

Нагадаємо, 28 лютого, Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.

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"Газпром" висловлює незгоду з даним рішенням арбітражу. Раніше ці ж арбітри погодилися з аргументами "Нафтогазу" про різке погіршення стану української економіки, що спричинило зниження попиту на газ і невиконання зобов'язань "Нафтогазу" з відбору газу. Однак щодо "Газпрому", що посилається на зниження закупівель європейськими клієнтами компанії як на головну причину зменшення транзиту через Україну, цей аргумент прийнятий до уваги не був ", – йдеться в повідомленні "Газпрому".

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Газпром Нафтогаз
Джерело: 24 Канал
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