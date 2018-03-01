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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В "Газпроме" отреагировали на решение о выплате 4,63 миллиарда долларов "Нафтогазу"

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"Газпром" буде судитися

"Газпром" не согласен с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа и "будет защищать свои права всеми законными способами".

Напомним, 28 февраля, Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

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"Газпром" выражает несогласие с данным решением арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств "Нафтогаза" по отбору газа. Однако в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был", – говорится в сообщении.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Газпром Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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