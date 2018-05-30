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"Нафтогаз" решил раздать 37 миллионов долларов премий за победу в газовом конфликте

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"Нафтогаз" решил раздать 37 миллионов долларов премий / Иллюстративное фото

Около 37 миллионов долларов премий выплатит сотрудникам "Нафтогаз" в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с ОАО "Газпром" относительно транзитного контракта. Такое решение принял Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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"Общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США), он составит 46,3 млн долл. США. С этой суммы будет уплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму более 9 млн долл. США", – говорится в сообщении.

Деньги распределят между 41 человеком, которые "прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение этого результата".

"Этот перечень не ограничивается топ-менеджментом компании, а сумма премии зависит от личного вклада каждого работника", – добавляют в пресс-службе.

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"Процесс Нафтогаза против Газпрома был исключительным – как по объему требований российской стороны, так и по его результату. Ведь до этого добиться такой существенной судебной победы над Газпромом не удавалось ни одному контрагенту. Несмотря на скептицизм, сопровождавший решения менеджмента компании в начале арбитражного процесса по транзитному делу, результат процесса является впечатляющим. Команда Нефтегаза показала высокий уровень профессионализма и преданности", – прокомментировала решение Наблюдательного Совета Нафтогаза ее голова Клэр Споттисвуд.

В компании ожидают, что в мае этого года будет выплачена первая часть премий на сумму 20,7 миллиона, остальная будет выплачиваться в течение 3 лет "исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша".

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогазу", российский монополист должен уплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.

В "Газпроме" в свою очередь выразили несогласие с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Кроме того, 20 апреля стало известно, что "Газпром" подал в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с "Нафтогаз Украины" относительно поставки и транзита газа.

 

Теги: Новости Украины Деньги Газовый конфликт Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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