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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Росія погрожує Україні через арешт майна "Газпрому"

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Газовий конфлікт
Газовий конфлікт / delo.ua

Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що арешт майна “Газпрому” може вплинути на перемовини щодо подальшої поставки газу та його транзиту через Україну.

Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак, повідомляє "Интерфакс".

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"Звичайно, на наш погляд ті заходи, які сьогодні проводять українські колеги по стягненню заборгованості, не призводять до позитивного вирішення ситуації, пов'язаної з поставками та транзитом газу до України. Тому ми вважаємо, що такі дії мають негативний ефект на подальші партнерські відносини", – зазначив міністр.

Нагадаємо, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

У "Газпромі" висловили незгоду з рішенням арбітражу. Крім того, "Газпром" подав до Стокгольмського арбітражу документи для розірвання контрактів з "Нафтогаз України" щодо поставки та транзиту газу. Швейцарські судові пристави 30 травня провели опис майна в офісі компанії Nord Stream AG – операторі морського газопроводу "Північний потік".

Теги: Новини України Новини політики Газпром Нафтогаз Газовий конфлікт
Джерело: 24 Канал
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