"Газпром" через суд добился приостановления исполнения Стокгольмского арбитража

Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство ОАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа.

Об этом сообщил Газпром на своей странице в Twitter.

Читайте также: Украине предлагают присоединиться к газопроводу в обход России

"Апелляционный суд согласился, что есть достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает НАК "Нафтогаз Украины", в том числе, оснований для попыток ареста активов "Газпрома" за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", – говорится в релизе российской компании.

Согласно закону Швеции "Об арбитраже" приказ апелляционного суда не может быть обжалован, подчеркивает "Газпром".

В Национальной акционерной компании "Нафтогаз" Украины заявили, что решение суда Свеа о приостановлении принудительного исполнения является временным и было сделано без заслушивания Нафтогаза.

Нафтогаз попросит, чтобы решение было отменено на основе решительных контр-доказательств, и ожидает, что его запрос будет предоставлен в ближайшее время,

– отметили в компании.

В украинской компании заявили, что решение означает, что дальнейшие действия Нафтогаза по процедуре взыскания 2,6 миллиарда долларов из Газпрома временно прекращены.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.



В "Газпроме" в свою очередь выразили несогласие с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Кроме того, 20 апреля стало известно, что "Газпром" подал в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с "Нафтогаз Украины" по поставкам и транзиту газа.