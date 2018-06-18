"Нафтогаз" подал апелляцию для выполнения "Газпромом" решения Стокгольмского арбитража

НАК "Нафтогаз Украины" обратилась в Апелляционный суд Швеции, который издал приказ о приостановлении процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству ОАО "Газпром" (РФ).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Напомним, 13 июня Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство ОАО "Газпром" и одобрил приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа.

Сегодня мы сделали представление в Апелляционный суд Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража. В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представления в Апелляционный суд, как правило, являются публичными. Поэтому все желающие могут его прочитать – там есть много чего интересного!,

– отметил коммерческий директор "Нафтогаза".

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Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.



В "Газпроме" выразили несогласие с решением арбитража Стокгольма. Кроме того, 20 апреля стало известно, что "Газпром" подал в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с "Нафтогаз Украины" по поставкам и транзиту газа.



А 7 июня "Газпром" обжаловал арбитражное решение по транзитному контракту и действиях "Нафтогаза" о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража в различных юрисдикциях.