Мы создаем группу в Евросоюзе, чтобы остановить "Северный поток-2", – Порошенко

Для того, чтобы остановить строительство "Северного потока - 2", власть Украины создает в Европейском Союзе специальную группу. Также Украина ведет переговоры с Германией о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС).

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

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Президент заявил, что "Северный поток-2" – это абсолютно политиканский проект, который пытается забрать из Украины бюджет, который составляет почти 3 млрд долларов".

Чтобы вы поняли масштаб: 3 млрд долларов – это та сумма, которая сегодня тратится на всю оборону Украины. Вам понятно для чего он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию. А для того, чтобы Украину оставить без денег на финансирование нашей обороны,

– заявил Порошенко.

Петр Порошенко подчеркнул, что для Украины остановка строительства "Северного потока-2" является крайне важным делом. И он выразил надежду, что строительство удастся остановить.

"Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить "Северный поток-2". Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их делать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины", – добавил Порошенко.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.