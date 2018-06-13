Почему Швеция не запретила "Северный поток-2": дипломат дал ответ

Швеция, несмотря на негативное отношение к строительству "Северного потока-2", дала согласие на определение трассы для его прокладки в шведской исключительной экономической зоне в Балтийском море. Причиной такого решения являются международные нормы, не позволяющие правительству страны препятствовать этому.

Об этом написал посол Королевства Швеция в Украине Мартин Хагстрьом в статье для "Европейской правды".

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"Конвенция ООН по морскому праву дает право всем государствам прокладывать подводные кабели и трубопроводы в континентальном шельфе за пределами территории прибрежного государства. Согласно Конвенции, определение трассы для прокладки таких трубопроводов осуществляется с согласия прибрежного государства. Такое государство имеет право принимать разумные меры для разведки континентального шельфа, разработки его природных ресурсов и предотвращения загрязнения от трубопроводов. В других случаях прибрежное государство "не может препятствовать прокладке или поддержанию исправности таких трубопроводов", – пояснил дипломат.



По словам шведского посла, юридические нормы, регулирующие деятельность в международных водах, существенно отличаются от юридических норм в территориальных водах, которые в случае "Северного потока-2" применяются только к России, Германии и Дании.



Кроме того, Хагстрьом заметил, что с момента получения заявки в сентябре 2016 Швеция сосредоточилась на изучении возможного влияния прокладки трассы газопровода на окружающую среду.



Дипломат также подчеркнул, что Швеция не имеет экономических интересов в этом газопроводе.

Швеция не подключена к "Северному потоку-1", и у нас нет планов в этом направлении. Газ покрывает лишь 2% от наших энергетических потребностей (весь газ поступает через газопровод из Дании). Учитывая наше решение в будущем прекратить использование ископаемого топлива мы не планируем увеличение потребления природного газа в Швеции. И газопровод за пределами наших территориальных вод не дает нам никаких экономических преимуществ,

– заявил Хагстрьом.

Подытоживая, он отметил, что Швеция понимает и во многом разделяет критику относительно "Северного потока-2".



"Мы будем продолжать активно участвовать в переговорах по этому вопросу и поддерживать Украину, в том числе ее важную роль как транзитного государства для стран ЕС, как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕС", – подчеркнул дипломат.

Напомним, 7 июня Швеция разрешила прокладывать газопровод "Северный поток-2" в обход Украины через свою экономическую зону. Ранее строительство газопровода одобрили Германия и Финляндия. "Газпрому" не хватает согласия на реализацию проекта от Дании. Эта страна вместе с Украиной, Польшей, странами Балтии, Молдовой и США является противником "Северного потока-2". Ведь проект увеличит зависимость Европы от "Газпрома".

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.