"Северный поток-2" получил зеленый свет в еще одной стране

Газопровод "Северный поток-2" в обход Украины через свою экономическую зону позволила прокладывать Швеция.

Об этом сообщили в шведском Министерстве предпринимательства и инноваций, передает "Европейская правда".

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Ранее строительство газопровода одобрили Германия и Финляндия. И теперь "Газпрому" не хватает согласия на реализацию проекта от Дании. Эта страна вместе с Польшей, странами Балтии, Молдовой и США является противником "Северного потока-2". Ведь проект увеличит зависимость Европы от "Газпрома".

Против строительства нового газопровода и Украина. Ведь после запуска "Северного потока-2" наше государство потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.