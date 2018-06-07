"Північний потік-2" отримав зелене світло у ще одній країні

Газопровід "Північний потік-2" в обхід України через свою економічну зону дозволила прокладати Швеція.

Про це повідомили у шведському Міністерстві підприємництва та інновацій, передає "Європейська правда".

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Раніше будівництво газогону схвалили Німеччина та Фінляндія. Тож тепер "Газпрому" бракує згоди на реалізацію проекту від Данії. Ця країна разом із Польщею, країнами Балтії, Молдовою та США є супротивником "Північного потоку-2". Адже проект збільшить залежність Європи від "Газпрому".

Проти будівництва нового газогону й Україна. Адже після запуску "Північного потоку-2" наша держава втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.