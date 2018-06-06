Президент Німеччини зробив важливе зауваження щодо будівництва "Північного потоку-2"

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою наголосив, що російсько-німецький проект газогону "Північний потік-2" є приватною ініціативою.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Він також додав, що попри це у розмовах з російською стороною німецький уряд піднімає питання цього газопроводу.

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За словами Штайнмаєра, під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіном німецька канцлер Анґела Меркель порушила питання України.

Йдеться про те, щоб розвіяти побоювання Польщі та України, що гілка "Північного потоку-2" призведе до припинення транзиту газу через територію України. Слід знайти вирішення, яке дозволить утримати транзит газу через Україну,

– сказав він.

У свою чергу Дуда наголосив, що йдеться про енергетичну безпеку значної частини Європи – України, Словаччини та Польщі.

"Ми переконані, що йдеться теж про інтереси Європи як одного цілого, тому що ми не хочемо такої ситуації, коли є велике домінування російського постачальника – перш за все "Газпрому", – додав Дуда.

Нагадаємо, 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ). Фінляндія видала останній необхідний дозвіл для будівництва на своїй території газогону "Північний потік-2".



США вважають, що проект будівництва газопроводу "Північний потік- 2" створює проблеми безпеки для країн Заходу, тому проти нього можуть бути введені санкції. Зокрема, проти німецьких компаній, які братимуть участь у будівництві.

Що таке "Північний потік-2"?

Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.