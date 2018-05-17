США протидіятимуть будівництву "Північного потоку-2" новими санкціями, – Bloomberg

Сполучені Штати вважають, що проект будівництва газопроводу "Північний потік- 2"створює проблеми безпеки для країн Заходу, тому проти нього можуть бути введені санкції.

Таку заяву зробила помічник заступника держсекретаря США з енергетичної дипломатії Сандра Аудкірк, передає Bloomberg.

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У своєму виступі перед представниками ЗМІ у Берліні американська чиновниця зазначила, що проти проекту "Північного потоку-2" можу бути введені обмежувальні заходи, відповідно до ухваленого в серпні 2017 року закону "Про протидію суперникам Америки шляхом санкцій" (CAATSA). Конгрес проголосував за цей закон у відповідь на російське вторгнення в Україну та ймовірне втручання Росії в американські вибори. Згідно із законом, уряд США отримав повноваження вживати заходів проти будь-яких російських енергетичних проектів, зокрема, і "Північного потоку", пояснює видання.

Це означає, що будь-який трубопровідний проект, а у світі безліч трубопровідних проектів, що можуть потрапити під дію санкцій, опиняється в зоні підвищеного ризику,

– зазначила Аудкірк.

За її словами, Сполучені Штати виступають проти прокладення газопроводу, тому що він посилить залежність Європи від постачання газу з Росії. До того ж, Вашингтон вважає, що Росія під час будівництва "ПП-2" може встановити на дні Балтійського моря розвідувальну апаратуру, йдеться у статті.

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Нагадаємо, Трамп анонсував підготовку нових санкцій проти Росії за порушення договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.