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США будут противодействовать строительству "Северного потока-2" новыми санкциями, – Bloomberg

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США могут ввести санкции против проекта строительства
США могут ввести санкции против проекта строительства "Северного потока-2" / Twitter

Соединенные Штаты считают, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" создает проблемы безопасности для стран Запада, поэтому против него могут быть введены санкции.

Такое заявление сделала помощник заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Сандра Аудкирк, передает Bloomberg.

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В своем выступлении перед представителями СМИ в Берлине американская чиновница отметила, что против проекта "Северного потока-2" могу быть введены ограничительные меры, в соответствии с принятым в августе 2017 года законом "О противодействии соперникам Америки путем санкций" (CAATSA). Конгресс проголосовал за этот закон в ответ на российское вторжение в Украину и вероятное вмешательство России в американские выборы. Согласно закону, правительство США получило полномочия принимать меры против любых российских энергетических проектов, в частности, и "Северного потока", поясняет издание.

Это означает, что любой трубопроводный проект, а в мире множество трубопроводных проектов, которые могут попасть под действие санкций, оказывается в зоне повышенного риска,
– отметила Аудкирк.

По ее словам, Соединенные Штаты выступают против прокладки газопровода, так как он усилит зависимость Европы от поставок газа из России. К тому же, Вашингтон считает, что Россия при строительстве "СП-2" может установить на дне Балтийского моря разведывательную аппаратуру, говорится в статье.

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Напомним, Трамп анонсировал подготовку новых санкций против России за нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости США Новости политики Санкции Северный поток-2
Источник: 24 Канал
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