Трамп доручив готувати нові санкції для Росії

Президент США Дональд Трамп доручив підготувати план введення санкцій проти Росії за порушення договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Про це мовиться на сайті Білого дому.

Доручення пов'язане з виконанням закону про оборонний бюджет США на 2018 рік.

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Доповідь підготувати мав би сам Трамп, але він делегував цю роботу міністрам. У ній повинен бути план запровадження заходів щодо конкретних осіб за недотримання Росією договору РСМД.

Санкції імовірно введуть проти російських високопосадовців, які відповідальні за віддачу наказів щодо невиконання договору РСМД або сприяли цьому процесу.