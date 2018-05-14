США можуть ввести санкції проти країн Євросоюзу: відома причина

Через вихід США із ядерної угоди Сполучені Штати можуть ввести санкції проти європейських країн, які співпрацюють з Іраном.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон, пише CNN.

Читайте також: Через санкції проти Ірану ціна на пальне може зрости на 20%

Крім європейських компаній, під обмеження можуть потрапити і американські, що ведуть бізнес із Тегераном. Таке рішення можуть ухвалити у зв'язку із виходом Вашингтону з ядерної угоди.

Президент Дональд Трамп заявив, що вважає Іран спонсором тероризму і розширив персональні санкції проти нього.

Деякі країни ЄС розкритикували рішення глави Білого Дому. У відповідь на це Тегеран поставив ультиматум іншим учасникам угоди, аби ті знайшли рішення проблеми і відшкодували завдані збитки.

Ядерна угода з Іраном є одним із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Спільний всеосяжний план дій було підписано у липні 2015-го року. Підписання відбулося у Відні між Іраном і групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Угода надала міжнародній спільноті в обмін на зняття санкцій з Ірану, можливість проводити моніторинг ядерних об'єктів. Іран зберіг свою мирну ядерну програму, частина збагаченого урану з країни мало бути вивезено.