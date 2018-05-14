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Іран висунув Європі жорсткий ультиматум щодо ядерної угоди

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Іран висунув Європі ультиматум для збереження ядерної угоди
Іран висунув Європі ультиматум для збереження ядерної угоди / Фото з відкритих джерел

Після виходу Сполучених Штатів Америки з ядерної угоди Іран має намір в ультимативній формі вимагати від європейських учасників гарантій збереження угоди.

Про це заявив заступник голови іранського МЗС Аббас Аракчі, передає DW.

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За його словами, у європейських країн є термін від 45 до 60 днів, щоб надати необхідні гарантії щодо захисту інтересів Ірану та компенсації збитків, завданих внаслідок виходу США з угоди.

Заступник голови МЗС наголосив, що якщо європейські учасники угоди не нададуть у відведений час необхідних гарантій, Іран повинен буде прийняти "вимушені рішення".

Нагадаємо, 8 травня Трамп заявив, що США виходять із ядерної угоди з Іраном та пообіцяв запровадити найвищий рівень санкцій проти Ірану.

Ядерна угода з Іраном є одним із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Спільний всеосяжний план дій було підписано у липні 2015-го року. Підписання відбулося у Відні між Іраном і групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Угода надала міжнародній спільноті в обмін на зняття санкцій з Ірану, можливість проводити моніторинг ядерних об'єктів. Іран зберіг свою мирну ядерну програму, частина збагаченого урану з країни мало бути вивезено.

Теги: Новини США Новини політики Іран Європа Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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