Иран выдвинул Европе жесткий ультиматум относительно ядерного соглашения

После выхода Соединенных Штатов Америки из ядерного соглашения, Иран намерен в ультимативной форме потребовать от европейских участников гарантий сохранения договора.

Об этом заявил заместитель главы иранского МИД Аббас Аракчи, передает DW.

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По его словам, у европейских стран есть срок от 45 до 60 дней, чтобы предоставить необходимые гарантии по защите интересов Ирана и компенсации убытков, причиненных в результате выхода США из соглашения.

Заместитель главы МИД подчеркнул, что если европейские участники сделки не предоставят в отведенное время необходимых гарантий, Иран должен будет принять "вынужденные решения".

Напомним, 8 мая Трамп заявил, что США выходят из ядерного соглашения с Ираном и пообещал ввести наивысший уровень санкций против Ирана.

Ядерное соглашение с Ираном является одним из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Совместный всеобъемлющий план действий был подписан в июле 2015-го года. Подписание состоялось в Вене между Ираном и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Соглашение предоставило международному сообществу в обмен на снятие санкций с Ирана возможность проводить мониторинг ядерных объектов. Иран сохранил свою мирную ядерную программу, часть обогащенного урана из страны должно быть вывезено.