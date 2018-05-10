"Трамп объявляет Европе войну": почему США покидают ядерную сделку с Ираном и чем это закончится

8 мая глава Белого дома Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки и объявил о готовности ввести мощные санкции против Тегерана. Лидер Ирана остро воспринял решение президента США, не исключив возможность того, что его страна возобновит свою ядерную деятельность. Недовольны таким шагом лидера Штатов и его западные союзники.

Так почему Трамп, несмотря на международное неодобрение, решился на выход США из соглашения о мирном атоме, заключенного с Ираном, и какие риски это решение несет для Америки и мира в целом – анализировали иностранные СМИ.

Читайте также: Выход США из ядерного соглашения с Ираном: Трампа поддержала одна из стран Ближнего Востока

Краткая предыстория

Ядерное соглашение с Ираном было подписано в Вене в июле 2015-го года между представителями Тегерана и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Так называемый договор о мирном атоме обеспечивал международный надзор над иранской ядерной программой. Согласно документу, Иран обязался допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты в обмен на поэтапную отмену санкций Запада. Эту договоренность называли одним из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Однако Дональд Трамп, вступив на должность президента Америки, решил иначе. С 2016 года он всячески критиковал соглашение, заключенное его предшественником, называя его "ошибочным" и "худшим в истории Штатов".

"Трамп поступил взвешенно"

Теперь действующего лидера Америки в политике в отношении Ирана поддерживает его советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. В своей статье для The Washington Post он пишет, что сам принцип соглашения с Ираном скомпрометирован тем, как ужасно оно зарекомендовало себя в последние два года.

Замысел Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) заключался в том, что иранский режим в интересах собственного народа обменивает свои ядерные амбиции на экономические стимулы. Но вместо концентрации на ответственных действиях Тегеран вливал миллиарды долларов в военные авантюры за рубежом, распространяя волну смерти и разрушения по Ближнему Востоку от Йемена до Сирии. Тем временем иранский народ в своей стране страдал от обвала валюты, повышения инфляции, отсутствия роста зарплат и экологического кризиса, набирающего обороты

– объясняет Болтон.

Трамп изучал соглашение больше двух лет и, решив, что оно подрывает безопасность американского народа, покончил с участием в нем США, продолжает автор публикации. По словам топ-чиновника Америки, эти действия "изменили ход опасной политики и вывели США на новый курс, направленный против агрессивного поведения противников".



Болтон убежден, что решение Трампа о выходе из иранского ядерного соглашения – "взвешенное". К слову, советник президента США ратовал за свержение правительства Ирана еще до своего назначения в администрацию несколько недель назад

Читайте также: Обама остро раскритиковал заявление Трампа выйти из ядерного соглашения относительно Ирана

Настоящая цель Трампа в отношении Ирана

Если верить президенту США, то он надеется, что новые мощные санкции заставят Иран согласиться на лучшую и более надежную ядерную сделку, но, с учетом того, что Тегеран вряд ли пойдет на уступки, кое-кто из аналитиков предполагает, что истинной целью администрации Трампа является смена режима в Иране, говорится в материале The Washington Times.

Критики Трампа, как отмечается, почти уверены, что Белому дому нужны не переговоры с иранским правительством, а его свержение: если бы США серьезно относились к ядерным программам Ирана и его авантюрам в регионе, они бы сохранили соглашение, а не пытались его сорвать, замечает автор публикации Гай Тейлор.

Отказ от ядерной сделки с Ираном основан на желании "удержать Иран на скамье нарушителей" и не дать ему установить нормальные отношения с внешним миром,

– комментирует профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт.

Читайте также: В Иране депутаты показательно сожгли флаг США из-за решения Трампа: видео

"Никакого уважения к интересам Европы"

Действия Трампа жестко критикует экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт. По его мнению, выходом США из иранского ядерного соглашения "Трамп объявляет войну Европе", так как, акцентирует дипломат в своем Twitter, новые санкции Штатов против Ирана вряд ли будут касаться любых американских компаний, между тем они больше навредят европейским предприятиям.

US Iran sanctions are hardly hitting any US companies, but aim primarily at European ones. This is a behavior with secondary sanctions that EU in the past has considered to be utterly unacceptable. — Carl Bildt (@carlbildt) 9 травня 2018 р.

Хотя выход США из JCPOA не стал неожиданностью, однако "бросается в глаза отсутствие уважения к интересам и аргументам ЕС", – продолжает Бильдт.

Шведский политик добавляет, что России и президенту Владимиру Путину выгодна ситуация, сложившаяся вокруг ядерной сделки с Ираном, а Запад в связи с этим ожидает ряд весьма негативных последствий.

Россия – в выигрыше

С утверждением Бильдта соглашается профессор Вроцлавского университета Роберт Стефаницки.

Есть кто-то, кто в любом случае выиграет от решения Трампа о выходе США из ядерного соглашения с Тегераном. Кто-то, для кого рост цен на нефть, ослабление международной позиции Штатов и экономические войны на Западе – прекрасная музыка для ушей. Это Россия,

– пишет он в статье для Gazeta Wyborcza.

Аналитик прогнозирует, что Франция, Великобритания и Германия попытаются гарантировать Ирану, что он ничего не потеряет от выхода США из договора. Стефаницки указывает на два варианта развития событий. "Позитивный сценарий такой: Европа придерживается соглашения, а Тегеран разумно решает, что это ему подходит. Азиатские и европейские компании продолжают покупать защищенную от санкций со стороны ЕС иранскую нефть. (...) Самый худший, но реальный сценарий – возвращение Ирана к производству высокообогащенного урана, что даст Израилю и США повод для военного вмешательства", – предостерегает эксперт.

Читайте также: Как в ЕС отреагировали на решение Трампа в отношении Ирана

Стефаницки также предполагает, что одной из причин нарушения США соглашения с Ираном может быть запугивание лидера КНДР Ким Чен Ына по принципу "убить цыпленка, чтобы напугать обезьяну". Но такая политика приведет лишь к провалу попыток Трампа по денуклеаризации Северной Кореи. Кроме того, сделка с Кимом, к которой стремится глава Белого дома, еще вилами по воде писана, а договор с иранским президентом Хассаном Рухани имеет прочные основы, объясняет польский аналитик.



Роберт Стефаницки не исключает, что Трамп хочет выйти из JCPOA и возобновить санкции против Ирана, чтобы запугать еще одного "непослушного" противника – Ким Чен Ына

Спасти соглашение: миссия невыполнима?

Independent сообщает, что французские, немецкие и британские чиновники планируют встретиться с иранскими коллегами на следующей неделе, чтобы обсудить пути спасения ядерного соглашения от попыток Дональда Трампа его саботировать.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что глава Белого дома не оставил Европе другого выбора, кроме как бороться за свои ценности.

США больше не хотят сотрудничать с другими частями мира. В этой ситуации мы должны сместить Штаты, которые утратили свою силу в качестве международного игрока и из-за этого – в долгосрочной перспективе – влияние,

– высказался он.

Издание подчеркивает, что ЕС будет просить сделать исключение для своих компаний и финансовых учреждений в американских санкциях, хотя это вряд ли произойдет.

Обойти санкции: миссия выполнима?

Тем временем Россия и Китай, два других государства, которые подписали соглашение, не собираются ослаблять свои торговые и политические отношения с Ираном, наоборот – укрепить их в противовес санкциям США.

"Аналитики считают, что независимо от успеха новых санкций, не похоже, что Китай сократит закупки иранской нефти. К тому же, Тегеран может найти союзника в лице России, которая также находится под санкционным давлением Америки", – передает CNBC.

Иран уже научился обходить санкции, поэтому будет делать это и сейчас, причем успешнее, акцентируется в материале.

За последние два года они (иранский режим – "24") многому научились, так что теперь все опять сводится к игре в прятки по всему миру,

– цитирует издание Генри Роума, исследователя из Eurasia Group, который добавляет, что Тегеран уже "доказал себе, что способен выжить".

Читайте также: Выход США из ядерного соглашения с Ираном: появилась первая реакция ООН