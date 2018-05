"Трамп объявляет Европе войну": почему США покидают ядерную сделку с Ираном и чем это закончится

Так почему Трамп, несмотря на международное неодобрение, решился на выход США из соглашения о мирном атоме, заключенного с Ираном, и какие риски это решение несет для Америки и мира в целом – анализировали иностранные СМИ.

Ядерное соглашение с Ираном было подписано в Вене в июле 2015-го года между представителями Тегерана и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Так называемый договор о мирном атоме обеспечивал международный надзор над иранской ядерной программой. Согласно документу, Иран обязался допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты в обмен на поэтапную отмену санкций Запада. Эту договоренность называли одним из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Однако Дональд Трамп, вступив на должность президента Америки, решил иначе. С 2016 года он всячески критиковал соглашение, заключенное его предшественником, называя его "ошибочным" и "худшим в истории Штатов".

Теперь действующего лидера Америки в политике в отношении Ирана поддерживает его советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. В своей статье для The Washington Post он пишет, что сам принцип соглашения с Ираном скомпрометирован тем, как ужасно оно зарекомендовало себя в последние два года.

Замысел Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) заключался в том, что иранский режим в интересах собственного народа обменивает свои ядерные амбиции на экономические стимулы. Но вместо концентрации на ответственных действиях Тегеран вливал миллиарды долларов в военные авантюры за рубежом, распространяя волну смерти и разрушения по Ближнему Востоку от Йемена до Сирии. Тем временем иранский народ в своей стране страдал от обвала валюты, повышения инфляции, отсутствия роста зарплат и экологического кризиса, набирающего обороты

– объясняет Болтон.

Трамп изучал соглашение больше двух лет и, решив, что оно подрывает безопасность американского народа, покончил с участием в нем США, продолжает автор публикации. По словам топ-чиновника Америки, эти действия "изменили ход опасной политики и вывели США на новый курс, направленный против агрессивного поведения противников".



Болтон убежден, что решение Трампа о выходе из иранского ядерного соглашения – "взвешенное". К слову, советник президента США ратовал за свержение правительства Ирана еще до своего назначения в администрацию несколько недель назад

Если верить президенту США, то он надеется, что новые мощные санкции заставят Иран согласиться на лучшую и более надежную ядерную сделку, но, с учетом того, что Тегеран вряд ли пойдет на уступки, кое-кто из аналитиков предполагает, что истинной целью администрации Трампа является смена режима в Иране, говорится в материале The Washington Times.

Критики Трампа, как отмечается, почти уверены, что Белому дому нужны не переговоры с иранским правительством, а его свержение: если бы США серьезно относились к ядерным программам Ирана и его авантюрам в регионе, они бы сохранили соглашение, а не пытались его сорвать, замечает автор публикации Гай Тейлор.

Отказ от ядерной сделки с Ираном основан на желании "удержать Иран на скамье нарушителей" и не дать ему установить нормальные отношения с внешним миром,

– комментирует профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт.

Действия Трампа жестко критикует экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт. По его мнению, выходом США из иранского ядерного соглашения "Трамп объявляет войну Европе", так как, акцентирует дипломат в своем Twitter, новые санкции Штатов против Ирана вряд ли будут касаться любых американских компаний, между тем они больше навредят европейским предприятиям.

US Iran sanctions are hardly hitting any US companies, but aim primarily at European ones. This is a behavior with secondary sanctions that EU in the past has considered to be utterly unacceptable.