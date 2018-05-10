В Белом доме анонсировали мощные санкции против Ирана

США готовят новый пакет санкций против Ирана в дополнение к тем старым ограниченим, которые также восстановят.

Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет "Укринформ".

Вероятно, что новый пакет экономических ограничений представят уже на следующей неделе.

"Мы готовимся ввести дополнительные санкции против Ирана уже на следующей неделе", - сказала она и добавила, что США хотят быть уверены на 100 процентов в неполучении Ираном доступа к ядерному оружию.

Читайте также: Как в ЕС отреагировали на решение Трампа по Ирану

Мы продолжим осуществлять максимальное давление, вводить огромные санкции против них,

– пояснила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, 8 мая Трамп заявил, что США выходят из ядерной соглашения с Ираном и пообещал ввести высокий уровень санкций против Ирана.

Ядерное соглашение с Ираном является одним из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Совместный комплексный план действий подписали в июле 2015 года. Подписание прошло в Вене между Ираном и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Соглашение предоставило международному сообществу, в обмен на снятие санкций с Ирана, возможность проводить мониторинг ядерных объектов. Иран сохранил свою мирную ядерную программу, часть обогащенного урана из страны должна была быть вывезена.