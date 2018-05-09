Как в ЕС отреагировали на решение Трампа в отношении Ирана

Европейский Союз, несмотря на решение президента США Дональда Трампа, намерен и в дальнейшем придерживаться ядерного соглашения с Ираном.

Об этом заявила представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини, сообщает DW.

"Я особенно обеспокоена объявлением сегодня вечером о новых санкциях США в отношении Ирана. Вместе с остальными членами международного сообщества мы намерены и в дальнейшем придерживаться ядерного соглашения", – сказала она.

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Также сожаление по поводу такого решения Трампа выразили и президент Франции Эммануэль Макрона и премьер-министер Великобритании Тереза ​​Мэй.

По словам Макрона, на карту поставлен режим ядерного нераспространения. Глава Франции отметил, что Запад будет работать над тем, чтобы и в дальнейшем добиваться нераспространения ядерного оружия в мире.

Напомним, 8 мая Трамп заявил, что США выходят из ядерной соглашения с Ираном и пообещал ввести высокий уровень санкций против Ирана.

Ядерное соглашение с Ираном является одним из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Совместный комплексный план действий подписали в июле 2015 года. Подписание прошло в Вене между Ираном и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Соглашение предоставило международному сообществу, в обмен на снятие санкций с Ирана, возможность проводить мониторинг ядерных объектов. Иран сохранил свою мирную ядерную программу, часть обогащенного урана из страны должна была быть вывезена.