Як в ЄС зреагували на рішення Трампа щодо Ірану

Європейський Союз, попри рішення президента США Дональда Трампа, має намір і надалі зберігати ядерну угоду з Іраном.

Про це заявила представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, повідомляє DW.

"Я особливо стурбована оголошенням сьогодні ввечері про нові санкції США щодо Ірану. Разом з рештою міжнародної спільноти ми збережемо цю ядерну угоду", – сказала вона.

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Також жаль з приводу такого рішення Трампа висловили і президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей.

За словами Макрона, на карту поставлений режим ядерного нерозповсюдження. Очільник Франції зазначив, що Захід працюватиме над тим, аби й надалі домагатися нерозповсюдження ядерної зброї у світі.

Нагадаємо, 8 травня Трамп заявив, що США виходять із ядерної угоди з Іраном та пообіцяв запровадити найвищий рівень санкцій проти Ірану.

Ядерна угода з Іраном є одним із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Спільний всеосяжний план дій було підписали у липні 2015-го року. Підписання відбувлося у Відні між Іраном та групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Угода надала міжнародній спільноті в обмін на зняття санкцій з Ірану, можливість проводити моніторинг ядерних об'єктів. Іран зберіг свою мирну ядерну програму, частина збагаченого урану з країни мала бути вивезена.