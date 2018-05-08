Вихід США з ядерної угоди з Іраном: у Трампа знайшлася підтримка

Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем вирішив підтримати рішення президента США Дональда Трампа про вихід з ядерної угоди з Іраном.

Про це повідомляє "Голос Америки".

8 травня Трамп заявив, що США виходять із ядерної угоди з Іраном та пообіцяв запровадити найвищий рівень санкцій проти Ірану.

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На думку Ґрема, Трамп ухвалив вірне рішення і зумів зрозуміло його пояснити. Вын вважає, що угода містила фатальні недоліки у сенсі контролю ядерних амбіцій Ірану.

З часом, у відповідності до угоди, Іран зміг би збагачувати та переробляти уран – без обмежень – наближаючись таким чином до отримання ядерної зброї,

– додав сенатор.

Він вважає, що такі дії Ірану примусил б арабських союзників США взятись за створення власної ядерної зброю для протидії більшій загрозі з боку Ірану.

"Є люди, які сліпо підтримували угоду, попри ризики, які вона принесла нашій національній безпеці. Вони щиро вірили, що зняття санкцій з Ірану підштовхне іранців до зміни курсу та зробить їх кращим членом родини націй. Ці припущення виявились катастрофічною помилкою", – заявив Ґрем.

Ядерна угода з Іраном є одним із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Спільний всеосяжний план дій було підписали у липні 2015-го року. Підписання відбувлося у Відні між Іраном та групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Угода надала міжнародній спільноті в обмін на зняття санкцій з Ірану, можливість проводити моніторинг ядерних об'єктів. Іран зберіг свою мирну ядерну програму, частина збагаченого урану з країни мала бути вивезена.