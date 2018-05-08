В Ірані відреагували на вихід США з ядерної угоди

Президент Ірану Хассан Рухані заявив, що Тегеран готовий найближчим часом почати збагачення урану в промислових масштабах після того, як США вийшли з угоди щодо іранської ядерної програми.

Про це повідомляє ВВС.

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"Я розпорядився, щоб Організація з атомної енергії Ірану була готовою почати збагачення урану в промислових масштабах", – сказав президент.

Рухані додав, що Іран готовий відновити ядерну діяльність після консультацій з іншими світовими державами, які є учасниками Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Ірану (JCPOA).

Ми почекаємо кілька тижнів, проведемо переговори з нашими союзниками і учасниками JCPOA. Все залежить від наших національних інтересів,

– сказав він.

Він додав, якщо будуть досягнуть цілі угоди у співпраці з іншими учасниками угоди, вона залишиться в силі.

Нагадаємо, 8 травня, президент США Дональд Трамп оголосив про вихід сполучених штатів із ядерної угоди з Іраном і по посилення санкцій.