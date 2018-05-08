В Иране отреагировали на выход США с ядерной сделки

Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что Тегеран готов в ближайшее время начать обогащение урана в промышленных масштабах после того, как США вышли из соглашения по иранской ядерной программе.

Об этом сообщает ВВС.

Читайте также: Обама раскритиковал заявление Трампа выйти из ядерной сделки в отношении Ирана

"Я распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана была готова начать обогащение урана в промышленных масштабах", – сказал президент.

Рухани добавил, что Иран готов возобновить ядерную деятельность после консультаций с другими мировыми державами, которые являются участниками Общего всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (JCPOA).

Мы подождем несколько недель, проведем переговоры с нашими союзниками и участниками JCPOA. Все зависит от наших национальных интересов,

– сказал он.

Он добавил, что если будут достигнут цели соглашения в сотрудничестве с другими участниками сделки, она останется в силе.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов с ядерной сделки с Ираном и об ужесточении санкций.