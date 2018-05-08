Обама раскритиковал заявление Трампа выйти из ядерной сделки в отношении Ирана

Экс-президент США Барак Обама раскритиковал решение нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о выходе США с ядерной сделки в отношении Ирана.

Об этом Обама написал в Facebook.

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По его словам, заявление Трампа – это серьезная ошибка. США рискуют остаться в проигрыше в выборе между ядерным оружием в руках Ирана и войной на Ближнем Востоке.

Выход из ядерной сделки "может нести неприемлемую опасность для собственной безопасности Америки", – добавил Барак Обама.

Совместный комплексный план действий – это образец того, чего может достичь дипломатия. Его режим инспекций и верификации – это именно то, над чем США должны работать в случае с КНДР. Поэтому заявление, прозвучавшее сегодня, ошибочно,

– отметил экс-президент США.

Отметим, что Франция, Германия и Великобритания также негативно восприняли решение Трампа.

Франция, Германия и Великобритания жалеют относительно решения США выйти из сделки. Международный режим нераспространения ядерного оружия оказался под угрозой,

– заявил Макрон в Twitter.