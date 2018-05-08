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Обама гостро розкритикував заяву Трампа вийти з ядерної угоди щодо Ірану

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Обама розкритикував заяву Трампа вийти з ядерної угоди щодо Ірану
Обама розкритикував заяву Трампа вийти з ядерної угоди щодо Ірану / EPA/UPG

Екс-президент США Барак Обама розкритикував рішення нинішнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про вихід США з ядерної угоди стосовно Ірану.

Про це Обама написав у Facebook.

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За його словами, заява Трампа – це серйозна помилка. США ризикують залишитися у програші у виборі між ядерною зброєю в руках Ірану і війною на Близькому Сході.

Вихід з ядерної угоди "може нести неприйнятну небезпеку для власної безпеки Америки", – додав Барак Обама.

Спільний всеосяжний план дій , це зразок того, чого може досягти дипломатія. Його режим інспекцій та верифікації – це саме те, над чим США повинні працювати у випадку з КНДР. Через це заява, яка прозвучала сьогодні, є помилковою,
– наголосив екс-президент США.

Зазначимо, що Франція, Німеччина та Велика Британія також негативно сприйняли рішення Трампа.

Франція, Німеччина і Великобританія шкодують стосовно рішення США вийти з угоди. Міжнародний режим нерозповсюдження ядерної зброї опинився під загрозою,
– заявив Макрон у Twitter.

 

Теги: Новини політики Новини США Іран Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
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