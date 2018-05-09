Выход США из ядерного соглашения с Ираном: у Трампа нашлась поддержка

Сенатор-республиканец Линдси Грэм решил поддержать решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном.

Об этом сообщает "Голос Америки".

8 мая Трамп заявил, что США выходят из ядерной соглашения с Ираном и пообещал ввести высокий уровень санкций против Ирана.

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По мнению Грэма, Трамп принял верное решение и сумел понятно его объяснить. Он считает, что соглашение содержало роковые недостатки в смысле контроля ядерных амбиций Ирана.

Со временем, в соответствии с соглашением, Иран смог бы обогащать и перерабатывать уран – без ограничений – приближаясь таким образом к получению ядерного оружия,

– добавил сенатор.

Он считает, что такие действия Ирана заставили бы арабских союзников США взяться за создание собственного ядерного оружия для противодействия большей угрозе со стороны Ирана.

"Есть люди, которые слепо поддерживали соглашение, несмотря на риски, которые оно принесло нашей национальной безопасности. Они искренне верили, что снятие санкций с Ирана подтолкнет иранцев к изменению курса и сделает их лучшим членом семьи наций. Эти предположения оказались катастрофической ошибкой", – заявил Грэм.

Ядерное соглашение с Ираном является одним из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Совместный комплексный план действий подписали в июле 2015 года. Подписание прошло в Вене между Ираном и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Соглашение предоставило международному сообществу, в обмен на снятие санкций с Ирана, возможность проводить мониторинг ядерных объектов. Иран сохранил свою мирную ядерную программу, часть обогащенного урана из страны должна была быть вывезена.