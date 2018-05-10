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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Білому домі анонсували потужні санкції проти Ірану

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Нові санкції проти Ірану
Нові санкції проти Ірану / Фото з відкритих джерел

США готують новий пакет санкцій проти Ірану у додачу до тих старих обмежень, які також відновлять.

Про це розповіла речниця Білого дому Сара Сандерс, пише "Укрінформ".

Ймовірно, що новий пакет економічних обмежень представлять уже наступного тижня.

"Ми готуємося запровадити додаткові санкції проти Ірану вже наступного тижня", – сказала вона і додала, що США хочуть бути певними на 100 відсотків у неотриманні Іраном доступу до ядерної зброї.

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Ми продовжимо здійснювати максимальний тиск, запроваджувати величезні санкції проти них,
– пояснила речниця Білого дому.

Нагадаємо, 8 травня Трамп заявив, що США виходять із ядерної угоди з Іраном та пообіцяв запровадити найвищий рівень санкцій проти Ірану.

Ядерна угода з Іраном є одним із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Спільний всеосяжний план дій було підписали у липні 2015-го року. Підписання відбувлося у Відні між Іраном та групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Угода надала міжнародній спільноті в обмін на зняття санкцій з Ірану, можливість проводити моніторинг ядерних об'єктів. Іран зберіг свою мирну ядерну програму, частина збагаченого урану з країни мала бути вивезена.

Теги: Новини політики Новини США Іран Санкції
Джерело: 24 Канал
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