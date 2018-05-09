В Иране депутаты показательно сожгли флаг США из-за решения Трампа: видео

Депутаты парламента Ирана сожгли бумажный флаг Соединенных Штатов Америки и кричали "Смерть Америке" в ответ на решение президента страны Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном.

Об этом сообщает Associated Press.

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Отмечается, что депутаты держали в руках горящий флаг, а их коллеги выкрикивали "Смерть Америке!". Кроме того, они сожгли кусок бумаги, который символизировал ядерное соглашение, и потоптались по нему.

Парламентарии ранее заявляли о надежде, что Европа в дальнейшем будет работать с Ираном для сохранения соглашения, однако многие депутаты настроены пессимистично.

תיעוד מטהראן: חברי פרלמנט איראנים הציתו את דגל ארה"ב ואת הנוסח של הסכם הגרעין, בעקבות הכרזת טראמפ @itamargalit @kaisos1987 pic.twitter.com/A9q3aZLn8E — כאן חדשות (@kann_news) 9 травня 2018 р.

Напомним, 8 мая Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и пообещал ввести высокий уровень санкций против Ирана.

Ядерная сделка с Ираном является одним из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Совместный комплексный план действий был подписан в июле 2015 года. Подписание произошло в Вене между Ираном и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Соглашение предоставило международному сообществу в обмен на снятие санкций с Ирана, возможность проводить мониторинг ядерных объектов. Иран сохранил свою мирную ядерную программу, часть обогащенного урана из страны должна была быть вывезена.