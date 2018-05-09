В Ірані депутати показово спалили прапор США через рішення Трампа: відео

Депутати парламенту Ірану спалили паперовий прапор Сполучених Штатів Америки і кричали "Смерть Америці" у відповідь на рішення президента країни Дональда Трампа вийти з ядерної угоди з Іраном.

Про це повідомляє Associated Press.

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Зазначається, що депутати тримали в руках палаючий прапор, а їхні колеги вигукували "Смерть Америці!". Окрім того, вони спалили шматок паперу, який символізував ядерну угоду, і потопталися по ньому.

Парламентарі раніше заявляли про сподівання, що Європа надалі працюватиме з Іраном для збереження угоди, однак багато депутатів налаштовані песимістично.

תיעוד מטהראן: חברי פרלמנט איראנים הציתו את דגל ארה"ב ואת הנוסח של הסכם הגרעין, בעקבות הכרזת טראמפ @itamargalit @kaisos1987 pic.twitter.com/A9q3aZLn8E — כאן חדשות (@kann_news) 9 травня 2018 р.

Нагадаємо, 8 травня Трамп заявив, що США виходять із ядерної угоди з Іраном та пообіцяв запровадити найвищий рівень санкцій проти Ірану.

Ядерна угода з Іраном є одним із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Спільний всеосяжний план дій було підписали у липні 2015-го року. Підписання відбулося у Відні між Іраном та групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Угода надала міжнародній спільноті в обмін на зняття санкцій з Ірану, можливість проводити моніторинг ядерних об'єктів. Іран зберіг свою мирну ядерну програму, частина збагаченого урану з країни мала бути вивезена.