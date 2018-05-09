В Ірані депутати показово спалили прапор США через рішення Трампа: відео
Депутати парламенту Ірану спалили паперовий прапор Сполучених Штатів Америки і кричали "Смерть Америці" у відповідь на рішення президента країни Дональда Трампа вийти з ядерної угоди з Іраном.
Про це повідомляє Associated Press.
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Зазначається, що депутати тримали в руках палаючий прапор, а їхні колеги вигукували "Смерть Америці!". Окрім того, вони спалили шматок паперу, який символізував ядерну угоду, і потопталися по ньому.
Парламентарі раніше заявляли про сподівання, що Європа надалі працюватиме з Іраном для збереження угоди, однак багато депутатів налаштовані песимістично.
Нагадаємо, 8 травня Трамп заявив, що США виходять із ядерної угоди з Іраном та пообіцяв запровадити найвищий рівень санкцій проти Ірану.
Ядерна угода з Іраном є одним із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Спільний всеосяжний план дій було підписали у липні 2015-го року. Підписання відбулося у Відні між Іраном та групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Угода надала міжнародній спільноті в обмін на зняття санкцій з Ірану, можливість проводити моніторинг ядерних об'єктів. Іран зберіг свою мирну ядерну програму, частина збагаченого урану з країни мала бути вивезена.